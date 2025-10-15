Nuovo corso di maccheroni dolci alla Scuola di Cucina Familiare﻿

Alla scoperta della tradizione e dei sapori
Nel cuore di Bastia Umbra prende vita un progetto che unisce tradizione, sapori e legami di famiglia, dando forma a una vera e propria Scuola della Cucina di Famiglia. Dopo l’esperimento culinario di Pasqua, volto a riscoprire i dolci tipici della nostra terra, l’Amministrazione Comunale, insieme al gruppo Giovanile di Costano, continua questo percorso con un nuovo corso dedicato alla preparazione dei maccheroni dolci, dolce simbolo della Festa dei Morti e patrimonio raro e originale del territorio.
Non si tratta solo di imparare una ricetta, ma di vivere un’esperienza sospesa nel tempo, dove le mani esperte delle famiglie si intrecciano con la memoria orale, trasmettendo la cultura secolare di ingredienti semplici e gesti antichi che raccontano storie di comunità. Attraverso queste lezioni, si rinsalda un legame intergenerazionale fatto di passione, rispetto e cura per un patrimonio gastronomico unico, capace di avvicinare giovani e anziani in uno scambio autentico, come riporta il comunicato di Giacomo Lazzari – Comune di Bastia Umbra.
Questo cammino, intrapreso con il cuore, vuole diventare un presidio culturale che racconta la storia dei popoli attraverso i sapori, preservando un tessuto fatto di tradizione e innovazione.
La cucina di famiglia si fa così custode di un’eredità preziosa, capace di tramandare valori e bellezza.
Il corso inizierà nella settimana dal 27 al 31 ottobre, con date definitive ancora da comunicare, e la partecipazione sarà gratuita. Un momento di incontro e riscoperta, aperto a chiunque voglia immergersi nel calore della cucina di casa, ascoltando la storia, le tradizioni della pietanza di “maccheroni dolci” che vive da sempre nel cuore di Bastia Umbra.
