Ubriaco dopo incidente minaccia di morte i poliziotti a Bastia Umbra

A Bastia Umbra 39enne fermato dalla Polizia di Stato

Nel tardo pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato di Assisi è intervenuta a Bastia Umbra per un incidente stradale degenerato in un episodio di violenza. Un uomo di 39 anni, in evidente stato di ebbrezza e agitazione, ha prima provocato un tamponamento e poi ha aggredito il conducente dell’altro veicolo, minacciandolo e spintonandolo. La situazione è rapidamente sfuggita di mano, tanto da costringere alcuni residenti a rifugiarsi nei propri giardini per timore di essere coinvolti.

All’arrivo degli agenti, l’uomo ha continuato a manifestare atteggiamenti aggressivi, ignorando le intimazioni alla calma e minacciando di morte anche i poliziotti. Ha persino tentato di colpire uno degli operatori, senza riuscirci. Dopo un intervento non privo di difficoltà, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in sicurezza presso il Commissariato.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e su disposizione del magistrato di turno, posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Durante il trasporto in volante, ha sferrato violenti calci contro i finestrini, frantumandone uno e danneggiando l’altro, motivo per cui è stato anche denunciato per danneggiamento aggravato.

Il 39enne è già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti, tra cui lesioni personali, minacce e oltraggi a pubblico ufficiale. È inoltre destinatario di un Avviso Orale del Questore e sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, con divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, vittima di maltrattamenti.

L’intervento tempestivo della Polizia ha evitato conseguenze più gravi, contenendo una situazione che avrebbe potuto degenerare ulteriormente. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della prontezza operativa e della capacità di gestione delle emergenze da parte delle forze dell’ordine.