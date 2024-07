Amministrazione di Bastia accoglie gli scout del progetto Borders

Amministrazione di Bastia – Bastia, 24 luglio 2024 – La Sala del Consiglio Comunale di Bastia ha ospitato ieri sera un incontro speciale con il Clan Perseidi del Gruppo AGESCI Bastia 1, in vista della partenza per il progetto internazionale Borders 2024. La delegazione dell’Amministrazione Comunale, composta dal Sindaco Erigo Pecci, dall’Assessora alle Politiche Sociali Elisa Zocchetti e dal Consigliere Pablo Tombolesi, ha accolto i giovani scout in un evento che ha celebrato il loro imminente impegno umanitario.

Il Progetto Borders 2024 coinvolgerà 24 scout della branca R/S del Gruppo AGESCI Bastia 1, che il prossimo 26 luglio si dirigeranno verso Bihac, in Bosnia-Erzegovina. Questo progetto è parte di un’iniziativa di volontariato internazionale denominata “Rotta Balcanica”, avviata nel 2021 dall’Associazione Energia&Sorrisi ODV di Vicenza in collaborazione con l’associazione bosniaca SOS Bihac.

Durante la settimana di permanenza, i partecipanti collaboreranno con le due associazioni per fornire servizi di volontariato e incontrare direttamente profughi, migranti e rifugiati. I giovani scout saranno incaricati di raccogliere e documentare le testimonianze delle persone incontrate e dei servizi offerti, con l’obiettivo di condividere le loro esperienze con la comunità locale e con altre organizzazioni come scuole e enti di volontariato.

Il Comune di Bastia ha conferito il proprio patrocinio al progetto e ha consegnato una Pergamena ai partecipanti, in riconoscimento del loro impegno. Il Sindaco Erigo Pecci ha espresso il suo apprezzamento per il progetto, sottolineando che l’esperienza rappresenta un importante esempio di iniziativa e solidarietà per la città. Pecci ha dichiarato che, sebbene il progetto non possa “salvare il mondo”, dimostra un forte spirito di partecipazione e altruismo che arricchisce culturalmente e socialmente tutti i coinvolti.

La serata si è conclusa con un saluto in stile scout, durante il quale i ragazzi hanno suonato e cantato insieme ai presenti. La comunità di Bastia ha espresso il proprio sostegno e orgoglio per i partecipanti, augurando loro buona fortuna per il viaggio e per la loro missione. L’Amministrazione Comunale ha assicurato che continuerà a sostenere i giovani scout anche durante la loro esperienza all’estero.

L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione e celebrazione per l’intera città, che attende con interesse il ritorno dei ragazzi e il loro resoconto sull’esperienza vissuta.