Il Sindaco Pecci firma per il referendum sull’autonomia differenziata

Sindaco Pecci firma – Questa mattina il sindaco di Bastia, Erigo Pecci, ha firmato per il referendum abrogativo della Legge sull’Autonomia Differenziata. Pecci ha espresso la sua convinzione in un’Italia unita, impegnata a superare le disuguaglianze socio-economiche tra le diverse regioni del paese.

Il sindaco ha dichiarato: “Credo fermamente in un’Italia unita, dove ogni giorno ci si impegna per superare le differenze socio-economiche tra le nostre regioni”. Pecci ha sottolineato che la visione del paese su temi cruciali come lavoro, istruzione e salute deve essere unitaria e non frammentata, garantendo a tutti i cittadini le stesse opportunità e l’accesso ai servizi.

Dettagli per la firma del referendum

I moduli per firmare il referendum sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Bastia. Sarà possibile firmare fino al 30 settembre 2024.

Questioni chiave sollevate da Pecci:

1. Lavoro:

Necessità di una visione unitaria che garantisca pari opportunità lavorative in tutto il paese.

2. Istruzione:

Importanza di un sistema educativo uniforme che offra lo stesso livello di istruzione da Nord a Sud.

3. Salute:

Accesso equo ai servizi sanitari per tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione di residenza.

Pecci sottolinea l’importanza di un’Italia unita:

Il sindaco Pecci ha affermato che la frammentazione delle politiche nazionali su temi fondamentali può portare a disuguaglianze ancora maggiori tra le regioni. Ha ribadito la necessità di un approccio unificato per garantire che tutti i cittadini italiani abbiano accesso agli stessi servizi e opportunità.

Calendario del referendum:

25 luglio 2024: Firma del sindaco Pecci per il referendum.

Firma del sindaco Pecci per il referendum. 30 settembre 2024: Scadenza per la firma del referendum presso l’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Bastia.

Prospettive future

Il sindaco Pecci ha invitato tutti i cittadini a partecipare attivamente, firmando il referendum per abrogare la Legge sull’Autonomia Differenziata. Ha concluso con un messaggio di speranza per un’Italia unita, in cui ogni cittadino possa godere degli stessi diritti e servizi, indipendentemente dalla regione in cui vive.

Slogan finale:

“Viva l’Italia unita!”

Pecci ha incoraggiato tutti a firmare il referendum entro il termine stabilito, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo per il futuro del paese.