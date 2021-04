Aggredisce il suo datore di lavoro con un forcone, accade in un maneggio

Prima litiga con un suo collega e poi aggredisce il datore di lavoro. E’ accaduto in un maneggio del comprensorio di Bastia Umbra, dove la polizia del commissariato di Assisi è intervenuta riuscendo ad evitare il peggio. I due dipendenti – come detto – stavano litigando per questione di soldi. Il proprietario del maneggio è intervenuto per cercare separarli. Uno dei due, un 38enne, era ubriaco e barcollava, aveva una vistosa ferita al volto e parlava usando un linguaggio sconnesso.

© Protetto da Copyright DMCA

Il proprietario è intervenuto riuscendo, in un primo momento, a far allontanare il 38enne, quest’ultimo però è riuscito a reperire un forcone e scagliandosi contro il suo datore di lavoro. L’uomo è riuscito miracolosamente ad afferrare il pericoloso utensile e a toglierlo dalle mani del dipendente.

Ricostruita la dinamica degli eventi anche grazie alla raccolta delle dichiarazioni delle persone che avevano assistito all’accaduto, il 38 enne, dopo aver ricevuto le cure del caso presso l’Ospedale di Assisi, è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata.