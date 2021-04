Chiama o scrivi in redazione

Comune di Bastia Umbra in IO, l’App dei servizi Pubblici

I Cittadini, i Professionisti, le Imprese e i loro bisogni al centro del processo di innovazione della Pubblica Amministrazione, per rendere più semplice ed efficace l’interazione tra la cittadinanza e gli enti pubblici. È questo lo spirito con cui il Comune di Bastia Umbra prosegue il percorso di trasformazione digitale, intrapreso con l’implementazione dello Sportello Unico Telematico, in sinergia con l’adesione alle piattaforme nazionali per l’erogazione dei servizi locali in modalità digitale: dopo l’attivazione dei pagamenti digitali con pagoPA, l’integrazione con SPID, l’ingresso nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la volta di IO, l’app dei servizi pubblici.

Ideata e sviluppata dal Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’App IO propone un nuovo modello per l’erogazione dei servizi pubblici e rappresenta l’attuazione dell’articolo 64 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, che istituisce un unico punto di accesso ai cittadini per tutti i servizi digitali.

Se oggi il cittadino deve scoprire da solo dove e come usare i servizi digitali che ciascun ente eroga, identificando quale sito o app risponde alla propria esigenza, in futuro basterà una sola applicazione.

Con IO, infatti, sono gli enti a informare il cittadino, inviandogli messaggi semplici e personalizzati direttamente sullo smartphone: tramite la stessa app, ogni pubblica amministrazione potrà contattare un cittadino per ricordargli una scadenza – ad esempio, di un documento o di un tributo, che sarà possibile pagare in pochi clic dal telefono grazie a pagoPA – oppure inviargli il riepilogo di informazioni e documenti di suo interesse.

Hai già conosciuto IO per il CashBack, per il Bonus Vacanza, per la campagna vaccinale ecc., ora anche il tuo Comune può interagire con te tramite questo canale!