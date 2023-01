Allerta neve Bastia Umbra, attivati piano neve, Coc e Protezione civile

di Cinzia Mortolini

Il Sindaco Paola Lungarotti comunica alla città che viste le condizioni meteorologiche avverse sono state attivate le seguenti misure:

Attivazione COC, Centro Operativo Comunale, già aperto causa Covid.

Attivazione Piano Neve con intervento continuativo da parte degli spazzaneve della ditta incaricata, privilegiando viabilità scuole e sottopassi.

– Interventi da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bastia Umbra con due squadre presenti sui piazzali delle scuole con maggiore afflusso.

-Si comunica che il trasporto scolastico potrebbe subire dei ritardi ma è garantito .

-Il servizio Piedibus per oggi è sospeso

– Per problemi alla viabilità alcuni tratti sono interdetti al traffico:

Via Majorana, tratto via Marconi, sottopasso Via San Rocco, parcheggio Via Gemelli Baldoni .

La lezioni di Università Libera di oggi sono sospese

La situazione è costantemente monitorata, per ulteriori informazioni e variazioni daremo massima divulgazione alla stampa, sul sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra e sulle pagine social.

Raccomandiamo comunque alla popolazione di spostarsi solo in caso di necessità e per chi si sposta a piedi di NON transitare sotto le alberature.

Sono state attivate anche le seguenti misure:

-Il servizio Piedibus per oggi è sospeso

– Per problemi alla viabilità alcuni tratti sono interdetti al traffico:

Via Majorana, tratto via Marconi, sottopasso Via San Rocco, parcheggio Via Gemelli Baldoni.

– La lezioni di Università Libera di oggi sono sospese

– La Biblioteca comunale Alberto La volpe resterà chiusa

– Chiusura anche della Scuola di musica Comunale

La situazione è costantemente monitorata, per ulteriori informazioni e variazioni daremo massima divulgazione alla stampa, sul sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra e sulle pagine social.

Raccomandiamo comunque alla popolazione di spostarsi solo in caso di necessità e per chi si sposta a piedi di NON transitare sotto le alberature.