Assicurato alla giustizia ladro ricettatore, aveva commesso reati nel 2013

Un uomo è stato rintracciato e arrestato nella mattinata di mercoledì 19 gennaio dai Carabinieri della stazione di Bastia Umbra. Il soggetto – come comunica la procura della repubblica di Perugia a firma di Raffaele Cantone – aveva ottenuto un decreto di sospensione, che però l’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Perugia aveva revocato, confermando il precedente ordine di carcerazione che prevede che debba scontare in carcere la pena residua di due anni e otto mesi per i reati di furto aggravato e ricettazione commessi a Bastia nel 2013. Allora furono i Carabinieri a denunciarlo, al termine delle indagini volte ad accertarne le condotte criminose. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto al carcere di Capanne.