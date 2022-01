Distribuzione buoni spesa beni alimentari e canoni locazione

Nell’applicazione di misure urgenti di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e Tari e l’assegnazione di “buoni spesa” finalizzati all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, Ordinanza Protezione Civile n 659/20; D.L.23 novembre 20n 154 ; D.F.R n 678 del 15 ottobre2021, ambedue a sostegno di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale causato e/o aggravato dall’emergenza Covid 19, è iniziata la distribuzione dei buoni spesa in maniera contingentata grazie all’aiuto del Gruppo Comunale Protezione Civile di Bastia. Le graduatorie sono state pubblicate sul sito www.comune.bastia.pg.it .

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Bastia Umbra

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle attuali domande sono pervenute al Settore Servizi alla persona e politiche scolastiche 238 richieste, dopo la dovuta istruttoria sono risultate 6 le domande non rispondenti al bando, 160 le richieste per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e Tari. 16 escluse per mancanza dei requisiti richiesti. I soggetti beneficiari sono stati contattati dagli uffici interessati per le modalità di consegna.