Lotteria Città di Bastia 50 e 50, primo premio 5mila euro, ecco i numeri estratti

Il giorno 16 gennaio si è conclusa la I^ Lotteria Città di Bastia 50 e 50 con l’estrazione dei biglietti vincenti. Ci sarebbe piaciuto poterlo fare in presenza ma purtroppo le più recenti normative anti contagio ci hanno imposto di limitare al minimo il numero dei presenti costringendoci ad effettuare solamente una diretta facebook. Il Sindaco stesso, intervenuto insieme ad altri esponenti della giunta, è stata invitata a procedere all’estrazione garantendo di fatto la correttezza delle operazioni.

da Moreno Ricci (presidente)

I biglietti vincenti sono risultati i seguenti:

1° premio di € 5.000,00 in buoni acquisto al biglietto n. 954

2° premio di € 3.000,00 in buoni acquisto al biglietto n. 5276

3° premio di € 2.000,00 in buoni acquisto al biglietto n. 37

4° premio di € 1.000,00 in buoni acquisto al biglietto n. 16399

5° premio di € 500,00 in buoni acquisto al biglietto n. 457

Vogliamo ringraziare i negozi, i pubblici esercizi e tutte le oltre 120 attività che hanno aderito con entusiasmo, le scuole che attraverso il comitato genitori, pur a ridosso delle festività, si sono impegnate con successo, alcune associazioni del volontariato che hanno compreso lo sforzo fatto per creare una sinergia importante, il presidente Sauro Lupattelli e tutta la Confcommercio di Bastia e l’associazione Riverock per il supporto logistico e organizzativo e tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato.

In ultimo ma non per ultima vogliamo ringraziare il sindaco Paola Lungarotti e l’amministrazione comunale che ha sostenuto e condiviso il percorso inserendolo nel programma di iniziative natalizie.

L’idea è piaciuta moltissimo anche ai clienti che hanno ricevuto in omaggio i biglietti e i 5 fortunati vincitori potranno godere di un cospicuo monte premi in buoni spesa da utilizzare nelle attività che hanno aderito all’iniziativa. Il taglio da 20 euro garantisce la più ampia possibilità di acquisto.

Tutti i protagonisti potranno comunque trarre beneficio dal format che abbiamo scelto e chiamato 50 e 50, la formula innovativa prevede infatti che il premio finale sia suddiviso in parti uguali tra chi è in possesso del biglietto vincente e chi lo ha venduto o regalato. In ogni caso l’intero monte premi ricadrà positivamente sotto forma di acquisti su molti dei partecipanti, generando così un circuito virtuoso.

Questa vorremmo considerarla un’edizione pilota, un’iniziativa che speriamo possa essere ripetuta e ci auguriamo di fare tesoro di questa esperienza per riuscire a coinvolgere l’anno prossimo ancora più partecipanti del tessuto sociale e produttivo della città.