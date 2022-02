Auto contro furgone a Bastia Umbra, caos in via dei Tigli

Incidente stradale a Bastia Umbra, nella mattinata di lunedì 21 febbraio. Una Fiat 500X, per cause in corso di accertamento si è scontrata contro furgone Iveco in via dei Tigli, all’altezza con via delle Robinie. Quest’ultimo si è ribaltato su un fianco, finendo contro la recinzione di un’attività commerciale, mentre l’auto, distrutta davanti si è fermata al centro dell’incrocio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e l’ambulanza del 118 che ha preso in cura una persona ferita.