Autotreno finisce fuori strada sulla 147 Assisana, traffico bloccato

Incidente stradale in direzione Ospedalicchio sulla statale 147 assisana. L’autista di autotreno, abbagliato dal sole, ha perso il controllo del mezzo, finendo con la motrice dentro al fossato, fermandosi a un metro dal grosso pino che c’è su quel tratto di strada. L’uomo alla guida non ha ripotato gravi conseguenze è stato medicato sul posto. E’ intervenuta per la dinamica dell’incidente la polizia locale di bastia umbra. La strada per diverse ore rimasta bloccata. Sul posto anche i vigili de fuoco per la rimozione del mezzo pesante.