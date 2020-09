Siamo Colore: il Palio entra in scena il 27 e il 28 settembre!

L’Edizione Speciale del Palio de San Michele 2020 entrerà ufficialmente in scena con “SIAMO COLORE!”, lo spettacolo teatrale che illuminerà Piazza Mazzini il 27 e il 28 settembre.

L’edizione 2020 vedrà per la prima volta scendere in piazza a settembre i quattro rioni non in sfida tra loro, ma uniti insieme. L’annullamento della manifestazione, imposta dall’emergenza sanitaria nazionale e mondiale, ha stimolato comunque la volontà di festeggiare il patrono San Michele con un evento che potesse segnare questo tempo e restare nella memoria collettiva. Un evento unico e simbolico.

Nei giorni 27 e 28 settembre sarà portato in scena uno spettacolo teatrale in piazza Mazzini, dal titolo “Siamo colore!”. È rivolto ad un pubblico contingentato di massimo 400 partecipanti a sera, con ingresso a prenotazione obbligatoria. Le sedute saranno a terra e lo spettacolo si svolgerà su un palco rialzato. Vedrà come partecipanti i quattro rioni di Bastia Umbra.

L’obiettivo dello spettacolo è stato quello di coinvolgere il numero maggiore di rionali possibili dei quattro rioni, considerando le ristrettezze imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19. Per aumentare il numero dei partecipanti dal vivo, si è deciso per due cast attori differenti, uno per sera.

La storia dello spettacolo è ambientata in una città grigia e triste, dove sembra che non viva nessuno. È una città senza suoni, senza incontri, senza colori. Ma non è proprio così. In questa città vivono cinque abitanti chiusi nelle loro case. Cinque personaggi curiosi e colorati di…

A volte serve il desiderio di incontrarsi e il coraggio di mettersi nei panni di altri per arricchire la nostra vita. A che serve un solo colore se insieme possiamo brillare di più?

MODALITÀ DI PRODUZIONE DELLO SPETTACOLO

Dal mese di luglio i rappresentanti dei quattro rioni hanno partecipato alla “Commissione Spettacolo” indetta dall’Ente Palio de San Michele, aperta a chiunque dei rioni volesse apportare il proprio contributo in modo volontario. Si è individuato un soggetto che avesse come tema cardine i colori dei quattro rioni (rosso, blu, verde e giallo), un argomento che potesse segnare la particolare edizione del Palio de San Michele 2020. I quattro rioni insieme hanno prodotto lo spettacolo, nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid.

INFO TICKETS PRENOTAZIONI

Ecco come acquistare e prenotare i biglietti per le quattro serate del Palio de San Michele 2020:

PUNTO VENDITA, da LUNEDÌ 21 SETTEMBRE: presso SoFa’ Eventi & Comunicazione, via Garibaldi 3 – Bastia Umbra (tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30, i giorni del Palio dalle 15.30 alle 21.30).

ON-LINE, dal MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE: cliccando sul link diretto accanto ai singoli eventi.

IL PROGRAMMA della 58a Edizione

26 SETTEMBRE / Ore 21.30

Proiezione del docu-film “L’invenzione della tradizione” di Giulia Binario.

INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria al link

27 SETTEMBRE / Ore 21.30

Prima replica dello spettacolo “Siamo colore!”.

INGRESSO A PAGAMENTO al link https://ticketitalia.com/siamo-colore

28 SETTEMBRE / Ore 21.30

Seconda replica dello spettacolo “Siamo colore!”.

INGRESSO A PAGAMENTO al link https://ticketitalia.com/siamo-colore-1

29 SETTEMBRE / Ore 21.30

“All good children go to heaven” LONDON 69 performing THE BEATLES. Evento organizzato con il sostegno e il contributo del Comune di Bastia Umbra.

INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria al link bit.ly/Palio29