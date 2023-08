Bastia città triste e svuotata, via Firenze al buio con i rami secchi nel letto del fiume

Bastia città triste e svuotata – I cittadini si lamentano dell’amministrazione di Bastia Umbra e del sindaco in particolare. Lo fanno sui social e non è un caso isolato, ma sono diversi i post che parlano di una città abbandonata e di un sindaco impegnato ad occuparsi di “stupidaggini” – come scrive Paola.

Un problema è stato sollevato da Stefania sulla pagina di Sei de la Bastia se…mettendo in risalto il fatto che la città è completamente al buio: “Volevo informare a chi di dovere, che tutta via Firenze fino al ponte con semaforo che porta a Bastiola, appena si fa sera, è completamente buia, o fate mettere dei lumini oppure visto che ci sono, fate accendere i lampioni!!! Si ha l’impressione di camminare in un paese fantasma, tutto morto ora anche le illuminazioni fate qualcosa”.

Ovviamente sono seguite delle risposte a questo post e viene fuori che anche altre zone si trovano nelle stesse condizioni. Laura segnala che “anche i giardini adiacenti all’asilo in via Giovanni Pascoli hanno alcuni lampioni non funzionanti, rendendo la zona troppo buia e poco sicura. Anche il prato non è curato da mesi”. Patrizia, invece, rimarca ancora una volta che “via Peppino Impastato è al buio da circa un mese e mezzo, non basta?”.

Poi c’è Paola che trova il coraggio di scrivere che “La sindaca ha altro a cui pensare….alle stupidaggini”. Sempre l’autrice del post aggiunge: “Prossime votazioni speriamo in un Sindaco con le pa..e” – ribadendo che “Bastia ha bisogno di essere rianimata, con iniziative, con fatti e non solo parole, ci vuole un Sindaco con la S maiuscola che si rimbocchi davvero le maniche e capovolga la situazione, io personalmente soffro nel vedere Bastia svuotata e triste cosi’!”

Adonella riferendosi alla via Firenze conferma: “la situazione in via Firenze, ormai buia da tanti giorni, chiediamo un intervento urgente” e qualcuno invita ad andare in comune, poiché è inutile lamentarsi sui social.

Daniela risponde dicendo: “Io sono andata in comune un anno fa. Ho firmato una dichiarazione dove comunicavo la situazione della via in cui abito…….ma a quanto pare fanno i finti sordi. Bastia, mi dispiace dirlo ma è diventata un disastro: strade, parchi, luci, strutture sportive, tutto lasciato nel dimenticatoio”.

Tornando alla via Firenze, Gianni fa un altro post, allegando due foto di alberi che si trovano nel letto del fiume evidenziando: “Ma non era meglio togliere questi alberi dal letto del fiume adesso che il tempo lo permetteva. Ora tornano le piogge e spero che non faccia come l’altra volta, altrimenti con tutti questi alberi lasciati lì ad intralciare il corso del fiume sarà proprio un casino”. La foto in questione è questa accanto.

“Il 25 luglio – risponde Adonella – ho scritto quanto sopra in allegato. In questi giorni stanno togliendo qualche ramoscello dal Chiascio, sotto il ponte per capirci, pertanto se la ripulitura del fiume è prevista per il Chiascio credo che con le stesse modalità, o con una nuova ordinanza d’urgenza, possa essere possibile anche per il Tescio. Ad oggi a distanza di mesi, lungo il percorso verde ci sono solo nastri rossi, sbarramenti e divieti, ai quali deve seguire l’operatività. Chiudere e sbarrare tutto è la cosa più facile, lo so”.