Bastia Umbra identifica i responsabili del Percorso Verde

Denunciati due giovani per i danneggiamenti all’arredo

L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra ha comunicato il rintraccimento dei soggetti che hanno compiuto atti vandalici ai danni dell’arredo urbano e delle panchine situate lungo il Percorso Verde, uno spazio frequentato assiduamente da residenti, minori e famiglie per attività ricreative e di socialità. L’episodio aveva generato forte preoccupazione tra i cittadini per il deterioramento di beni pubblici in una zona centrale della comunità.

Il ruolo della denuncia formale

La procedura che ha portato all’identificazione è stata avviata dalla denuncia ufficiale presentata dal Sindaco Erigo Pecci, atto che ha permesso di avviare formalmente le verifiche e di coordinare l’attività delle forze dell’ordine competenti. Tale segnalazione rappresentò uno step cruciale nel percorso investigativo, legittimando l’intervento delle autorità preposte e catalizzando gli accertamenti successivi.

Collaborazione tra le forze dell’ordine

Il coordinamento tra la Polizia Locale di Bastia Umbra e la Stazione dei Carabinieri della medesima città ha reso possibile una fase investigativa rapida ed efficace. La Polizia Locale, guidata dal Comandante Maggiore Marco Montanucci, ha condotto le prime verifiche in seguito alle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini. Successivamente, i Carabinieri, sotto il comando del Maresciallo Claudio Parafioriti, hanno proseguito gli accertamenti fino all’individuazione definitiva dei soggetti imputati degli atti illeciti.

Le conseguenze amministrative

Due giovani sono stati denunciati in qualità di liberi cittadini presso l’Autorità Giudiziaria Minorile per la violazione della normativa relativa al danneggiamento della proprietà pubblica. I procedimenti seguiranno i percorsi previsti dalla disciplina della giustizia minorile, con le relative competenze e modalità processuali.

L’importanza dello spazio pubblico

Il Sindaco ha sottolineato che gli attacchi ai beni comuni colpiscono direttamente la collettività intera. Il Percorso Verde rappresenta un’infrastruttura destinata all’utilizzo di bambini, anziani, nuclei familiari e cittadinanza in generale. La conservazione di tale patrimonio richiede l’impegno congiunto dell’amministrazione, delle strutture di sicurezza e della responsabilità civica di ciascuno abitante. Pecci ha rimarcato come la denuncia costituisse un dovere amministrativo verso la comunità, confermato dai risultati raggiunti attraverso il lavoro coordinato delle istituzioni.

Gratitudine alle forze impegnate

L’ente comunale ha espresso apprezzamento formale verso la Polizia Locale e i Carabinieri per la celerità dell’intervento, la qualità dell’attività investigativa e la sinergia dimostrata nel corso della procedura. Riconoscimento è stato rivolto anche alla cittadinanza, le cui segnalazioni hanno contribuito a mettere in evidenza una situazione lesiva del decoro collettivo.

Prospettive future

L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno nella protezione del patrimonio pubblico, nella preservazione degli standard di decoro urbano e nella gestione responsabile degli spazi condivisi. Tale obiettivo si realizza quotidianamente attraverso l’attenzione alle infrastrutture comuni e la promozione di una cultura civica consapevole, dove il rispetto della città emerga dalla dedizione di ogni cittadino al bene collettivo. La risoluzione di questo episodio rappresenta un esempio concreto della capacità amministrativa di rispondere prontamente a violazioni del decorum urbano, rafforzando così la fiducia della comunità nelle istituzioni locali.