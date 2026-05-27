Torneo Sportivo tra i Rioni 2026: Portella conquista il calcio a 5

Sant’Angelo trionfa nel beach volley

Grande partecipazione al Torneo Sportivo tra i Rioni. Sant’Angelo conquista la quinta edizione del torneo di beach volley femminile, mentre Portella si aggiudica il calcio a 5 dopo una finale decisa ai calci di rigore.

Bastia Umbra ha risposto presente. E lo ha fatto nel modo più bello: riempiendo ogni spazio disponibile del Miglio Sport Village e trasformando il Torneo Sportivo tra i Rioni in una vera e propria festa a cielo aperto.

Lunedì 25 maggio il Palio de San Michele è tornato a vivere attraverso una delle iniziative più partecipate dell’anno, capace di coinvolgere atleti, famiglie, giovani e appassionati di tutte le età. Un successo che va ben oltre il risultato sportivo e che conferma il forte legame tra la manifestazione e la città.

Organizzato dall’Ente Palio con il supporto del Miglio Sport Village e dei partner dell’iniziativa, il torneo ha visto sfidarsi i quattro rioni nelle competizioni di Beach Volley Femminile e Calcio a 5 Maschile, richiamando centinaia di persone e confermando ancora una volta la capacità del Palio di coinvolgere l’intera comunità.

Sant’Angelo conquista il Beach Volley Femminile

Nella quinta edizione del Torneo di Beach Volley Femminile è stato il Rione Sant’Angelo a salire sul gradino più alto del podio. Dopo la sconfitta subita nel girone proprio contro Moncioveta (21-15), le ragazze capitanate da Matteo Battistini si sono prese la rivincita nel momento più importante, vincendo la finale per 21-18. Un successo che ha coronato una serata di sport vissuta all’insegna della sana competizione, del rispetto reciproco e della grande partecipazione del pubblico.

Portella trionfa ai rigori nel Calcio a 5 Maschile

Non sono mancate le emozioni nemmeno nel Torneo di Calcio a 5 Maschile.

Dopo aver chiuso il girone eliminatorio a punteggio pieno, il Rione Sant’Angelo sembrava avviato verso il successo anche nella finalissima. Il Rione Portella, però, è riuscito a ristabilire la parità a pochi secondi dal termine, portando il risultato sul 3-3 e rinviando il verdetto ai calci di rigore.

Dal dischetto i ragazzi capitanati da Chiara Proietti sono stati più precisi, imponendosi 5-4 e conquistando così il titolo dell’edizione 2026 del torneo.

A fine serata, atleti, organizzatori e rionali si sono ritrovati per festeggiare il ritorno del Palio, naturalmente a suon di porchetta e vino!

A colpire più di ogni altra cosa è stata però la presenza delle nuove generazioni: decine di giovani e giovanissimi hanno animato la manifestazione con entusiasmo, partecipazione e forte senso di appartenenza ai propri colori.

Un segnale importante per il futuro del Palio de San Michele e per una comunità che continua a riconoscersi nei valori dell’aggregazione, della sana competizione e della tradizione.

Prossimo appuntamento

Mercoledì 27 maggio alle ore 20.00, presso l’Auditorium Sant’Angelo, si terrà l’Assemblea Generale dell’Ente Palio. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e la presentazione ufficiale del programma provvisorio della 64ª edizione del Palio de San Michele.

Dichiarazione della Presidente dell’Ente Palio Federica Moretti

“Il Torneo Sportivo tra i Rioni si conferma ancora una volta un appuntamento importante nel percorso che ci accompagna verso il Palio. Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di aggregazione e questa serata ne è stata la dimostrazione più evidente.

Abbiamo assistito a gare combattute ma corrette, a una partecipazione eccezionale del pubblico e soprattutto a una presenza di giovani che ci rende particolarmente orgogliosi. Vedere tanti ragazzi e ragazze vivere con entusiasmo i colori del proprio rione significa guardare con fiducia al futuro della nostra manifestazione.

Quest’anno abbiamo registrato un’affluenza straordinaria, con centinaia di persone presenti per tutta la serata. Le aree del Miglio Sport Village sono state gremite dall’inizio alla fine, con auto parcheggiate fino alla rotatoria dell’uscita della superstrada: un’immagine che racconta meglio di qualsiasi parola quanto il Palio sia radicato nel cuore della città e quanto la comunità abbia voglia di ritrovarsi e condividere momenti autentici.

Ringrazio tutti gli atleti e le atlete che hanno partecipato con impegno e spirito sportivo, il coordinatore dell’Ente Palio Claudio Fiorucci, Claudia Ciacci e Fabrizio Raspa per l’organizzazione del torneo di beach volley, gli arbitri del calcio a 5, il Miglio Sport Village, gli sponsor e tutti i volontari che hanno reso possibile questa bellissima serata.

Il Palio si costruisce ogni giorno grazie al lavoro di tante persone e alla passione di un’intera comunità. Eventi come questo ci ricordano che la forza del Palio non risiede soltanto nella tradizione, ma soprattutto nelle persone che continuano a viverlo, sostenerlo e tramandarlo alle nuove generazioni.”

Torneo di Beach Volley Femminile (Campo sportivo Miglio Sport Village)

Fase eliminatoria

Portella – Sant’Angelo 13-21

San Rocco – Moncioveta 13-21

Sant’Angelo – San Rocco 21-14

Portella – Moncioveta 14-21

Moncioveta – Sant’Angelo 21-15

Finale 3° posto

San Rocco – Portella 21-16

Finale

Sant’Angelo – Moncioveta 21-18

Classifica finale

1° Sant’Angelo

2° Moncioveta

3° San Rocco

4° Portella

Torneo di calcio a 5 maschile (Campo sportivo Miglio Sport Village)

Fase eliminatoria

Sant’Angelo – San Rocco 5-2

Portella – Moncioveta 4-1

Sant’Angelo – Portella 2-1

San Rocco – Moncioveta 6-4

San Rocco – Portella 4-4 (Portella qualificata alla finale per migliore differenza reti)

Sant’Angelo – Moncioveta 4-1

Finale 3° posto

San Rocco – Moncioveta 7-1

Finale

Portella – Sant’Angelo 3-3 (5-4 dopo i calci di rigore)

Classifica finale

1° Portella

2° Sant’Angelo

3° San Rocco

4° Moncioveta