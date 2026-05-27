Vandali del Percorso Verde denunciati a Bastia Umbra

Due minori identificati dopo il danneggiamento nella cittadina umbra

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno concluso le indagini relative al grave episodio di vandalismo verificatosi il 12 maggio scorso.

Denunciati due minori per il danneggiamento del Percorso Verde

Sono stati identificati e denunciati due giovani, entrambi sedicenni, ritenuti responsabili dell’inciviltà che ha colpito uno dei beni pubblici più importanti della comunità locale.

Il procedimento penale è stato avviato in seguito alla segnalazione ufficiale presentata dal sindaco Erigo Pecci all’Autorità Giudiziaria Minorile. L’amministratore comunale ha deciso di interessare direttamente la magistratura per garantire il massimo rigore nella risposta istituzionale a comportamenti che danneggiano il patrimonio collettivo.

Come è avvenuta la scoperta

Il fatto accadde al Percorso Verde, zona di notevole frequentazione cittadina nel territorio della provincia di Perugia. Due testimoni oculari hanno assistito al danneggiamento e hanno immediatamente avvertito le autorità competenti. Il pronto intervento iniziale è stato garantito dai Carabinieri della Stazione di Marsciano, che si sono recati tempestivamente sul luogo per i primi rilievi.

Una volta completate le operazioni preliminari, il fascicolo è stato trasferito alla competente stazione di Bastia Umbra per gli accertamenti successivi. I militari hanno potuto verificare che l’entità del danno risultava considerevole: erano stati distrutti circa dieci metri di staccionata in legno, un elemento strutturale di grande valore per il decoro e la protezione dell’intero percorso.

Le indagini e l’identificazione

Gli investigatori hanno condotto una serie di riscontri mirati, integrati da deposizioni dei testimoni che avevano segnalato l’accaduto. Attraverso attività metodica di polizia giudiziaria, i Carabinieri hanno raccolto elementi di prova decisivi che hanno condotto all’individuazione dei responsabili. La convergenza di evidenze ha reso inequivocabile l’attribuzione della condotta ai due giovani.

Il 12 maggio rappresenta una data significativa per Bastia Umbra, in quanto l’episodio ha catalizzato l’attenzione sul ruolo della comunità nella tutela dei beni comuni. La risposta rapida delle forze dell’ordine ha dimostrato l’impegno costante dell’Arma nel controllo del territorio e nella prevenzione di atti che minacciano la convivenza civile.

Il coinvolgimento della magistratura

I due minori sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia. La scelta di avanzare la denuncia attraverso il procedimento minorile riflette la volontà di affrontare il problema con uno sguardo orientato al recupero educativo, pur mantenendo fermezza nel contrasto all’illegalità.

L’amministrazione locale ha manifestato chiaramente la propria determinazione nel difendere gli spazi pubblici. L’iniziativa del sindaco Pecci, che ha sporto denuncia formale, costituisce un esempio significativo di impegno civico e rappresenta un segnale importante per tutta la comunità riguardo al valore del patrimonio collettivo.

Il valore della collaborazione tra istituzioni e cittadini

L’episodio, sebbene circoscritto, ha evidenziato l’importanza cruciale della vigilanza diffusa e della sinergia tra soggetti istituzionali e cittadinanza. La segnalazione immediata dei testimoni ha permesso il contenimento dei danni e ha facilitato il lavoro investigativo dei Carabinieri. In assenza di questa collaborazione consapevole, le indagini sarebbero risultate significativamente più complesse.

I Carabinieri della stazione locale continuano a garantire una presenza incisiva sul territorio, operando con professionalità e tempestività per preservare la sicurezza e l’ordine pubblico. La loro azione rappresenta un deterrente importante nei confronti di comportamenti antisociali e un supporto concreto alle istituzioni locali nella gestione della sicurezza urbana.