Claun Il Pimpa a Bastia Umbra tra sorrisi pace e gioia

Domenica 31 maggio il Cinema Teatro Esperia ospiterà un pomeriggio dedicato ai bambini, alle famiglie e al mondo della scuola con la partecipazione di Marco Rodari, conosciuto dal pubblico come Claun Il Pimpa.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, inizierà alle ore 16 e rappresenterà un momento di incontro e riflessione sul tema della pace e dell’infanzia. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e punta a coinvolgere adulti e più piccoli attraverso testimonianze, musica e spettacolo.

L’esperienza di Marco Rodari nei territori di guerra

Nel corso degli anni Marco Rodari ha portato attività di animazione e sostegno ai bambini che vivono in territori segnati da guerre e crisi umanitarie, dalla Siria all’Ucraina, passando per Gaza e Iraq. Per il suo impegno umanitario è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

L’incontro di Bastia Umbra offrirà anche l’occasione per raccontare il progetto della Giornata della Meraviglia, iniziativa educativa nata per promuovere il diritto dei bambini a vivere pienamente la propria infanzia.

Al centro del messaggio portato da Claun Il Pimpa c’è l’idea che il sorriso e la meraviglia possano diventare strumenti concreti di pace e vicinanza umana anche nei contesti più difficili.

Musica, clown e attività per le famiglie

Il pomeriggio sarà aperto dalle esibizioni del coro di voci bianche Le Allegre Note. Ad accogliere il pubblico saranno inoltre i clown di corsia di VIP Perugia e VIP Trasimeno, impegnati nelle attività di volontariato e animazione sociale.

L’evento unirà momenti di spettacolo dedicati ai più piccoli e spazi di approfondimento rivolti agli adulti, con particolare attenzione al ruolo educativo della pace e della solidarietà.

Un messaggio di pace rivolto alla comunità

L’appuntamento di Bastia Umbra nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di proteggere l’infanzia anche nelle aree colpite dai conflitti. Attraverso il linguaggio della comicità e della meraviglia, Claun Il Pimpa continua a promuovere un messaggio universale di speranza.

L’incontro al Teatro Esperia si propone così come un’occasione di condivisione e partecipazione per ricordare il valore dei piccoli gesti e della vicinanza umana, soprattutto nei confronti dei bambini che vivono situazioni di difficoltà e sofferenza.