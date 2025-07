Bastia Umbra, nuove telecamere per la sicurezza urbana

Bastia Umbra – Il Comune di Bastia Umbra ha approvato un progetto strategico per l’ampliamento della rete di videosorveglianza, in linea con il Decreto Legge 14/2016 e i Patti per la Sicurezza siglati tra il sindaco Erigo Pecci e il prefetto di Perugia Francesco Zito. L’intervento prevede l’installazione di sei nuove postazioni dotate di telecamere OCR, capaci di rilevare e leggere automaticamente le targhe dei veicoli.

Le nuove installazioni interesseranno sei punti nevralgici della viabilità urbana: Via Mario Poletti, Via Madonna di Campagna, Via Enrico Mattei, Bastiola (SR 147), Via Vittorio Veneto e Via Santa Elisabetta. Il sistema garantirà il monitoraggio continuo, 24 ore su 24, degli accessi al territorio comunale, rafforzando l’efficacia dei controlli della Polizia Locale.

L’investimento complessivo ammonta a 97.295,89 euro, di cui il 60% coperto da finanziamento statale, riducendo l’onere per il bilancio comunale a 58.377,53 euro. L’infrastruttura, centralizzata presso gli uffici della Polizia Locale, permette l’invio immediato di segnalazioni operative su dispositivi mobili, aumentando la rapidità d’intervento.

Il progetto è predisposto per future espansioni tecnologiche e rispetta pienamente le normative sulla privacy, grazie all’uso di connessioni VPN e crittografia end-to-end. L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, con l’obiettivo di rispondere in modo concreto alle esigenze di sicurezza manifestate dalla cittadinanza.