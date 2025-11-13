Premiate le imprese storiche durante la cena di gala

Confindustria Umbria celebra 75 e 50 anni di adesione

All’Umbriafiere di Bastia Umbra, l’Assemblea pubblica di Confindustria Umbria 2025 ha trasformato la tradizionale cena di gala in un momento di riconoscimento collettivo. La serata ha visto protagoniste le aziende che da 75 e 50 anni mantengono un legame costante con l’associazione, testimoniando la solidità del tessuto imprenditoriale regionale e la fiducia nel sistema confindustriale.

Le imprese con 75 anni di adesione – Biocostruzioni, Calcestruzzi Cipiccia, Forti e Spinelli e Mannocchi – hanno ricevuto un tributo speciale, simbolo di resilienza e capacità di attraversare decenni di trasformazioni economiche. A seguire, le aziende con 50 anni di appartenenza – Cancellotti, Pellegrini Costruzioni, Salvati, Splendorini Molini-Ecopartner, Tecnostrade e Tiziancaffè – sono state premiate per aver consolidato radici profonde nel territorio e per aver contribuito alla crescita collettiva.

La cerimonia ha segnato anche il passaggio di consegne alla guida dell’associazione: il presidente uscente Vincenzo Briziarelli ha consegnato i riconoscimenti insieme al nuovo presidente Giammarco Urbani, sottolineando la continuità di valori e l’impegno verso il futuro.

Il clima della serata è stato caratterizzato da orgoglio e gratitudine, con imprenditori e istituzioni riuniti per celebrare la storia produttiva dell’Umbria. L’evento ha ribadito come la longevità associativa non sia solo un dato numerico, ma un segno tangibile di fiducia reciproca e di partecipazione attiva alla vita economica regionale.