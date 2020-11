Covid-19, muore una donna di Bastia, 377 i casi positivi

Nel fornirvi gli ultimi aggiornamenti sulla situazione covid nel nostro territorio, profondamente addolorati dobbiamo comunicare la scomparsa di una nostra concittadina. La morte è un dolore per tutti , ma in particolare per coloro che vivono il lutto a causa del covid, la sofferenza diventa insopportabile perchè non si ha nemmeno la possibilità dell’ultimo saluto, dell’ultimo bacio.

I positivi ad oggi sono 377, i guariti sono saliti a 281. Rimane sempre il dato più evidente della contagiosità nell’ambito familiare.

Le limitazioni previste nell’area arancione di cui facciamo parte non bastano, le attività ordinarie quali il lavoro, la scuola, la salute devono essere sempre salvaguardate ma le prescrizioni indotte non bastano se non c’è da parte di tutti noi la consapevolezza della personale responsabilità.