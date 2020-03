Emergenza Covid-19 polizia locale effettua controlli a Bastia Umbra

Informiamo la cittadinanza che la Polizia Locale del nostro Comune sta effettuando numerosi controlli alle attività commerciali, pubblici esercizi ed alla cittadinanza, per il rispetto delle disposizioni dell’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul COVID-19, soprattutto volti ad evitare gli assembramenti delle persone che sono VIETATI. Inoltre in base all’ordinanza della Questura di Perugia emanata ieri, la Polizia locale si è accordata con la locale Stazione dei Carabinieri per il controllo degli spostamenti stradali con mezzi di trasporto, e soprattutto delle motivazioni degli stessi, in modo da coordinare le azioni ed i cui esiti saranno trasmessi periodicamente alla stessa Questura.

L’Assessore Valeria Morettini (Commercio e Polizia Locale) : “Preme ricordare che la ratio della norma è contrastare la diffusione del contagio, impedendo gli assembramenti e assicurando che le persone comprendano i rischi legati ai contatti senza il rispetto delle distanze di sicurezza”.

#iorestoacasa