Covid-19, solidarietà dell’Amministrazione al Bastia Volley

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale vogliono esprimere la propria solidarietà nei confronti degli allenatori, della Società, del Presidente e delle atlete componenti il team sportivo femminile dell’Ass.

Bastia Volley che pur di non mettere a repentaglio la propria salute e quella dei propri familiari hanno rinunciato alla ripresa dell’attività agonistica e a giocare il campionato. Purtroppo si trovano ora a dover pagare le conseguenze della propria scelta non avendo trovato supporto a comprensione per impedire la retrocessione immeritata della squadra.

Complimenti ragazze, con il vostro coraggio avete dimostrato capacità di mettere in discussione gli alti traguardi raggiunti in precedenza, un fortissimo spirito di gruppo e responsabilità nella volontà di combattere gli esiti negativi della pandemia, mettendo in secondo piano la questione economica rispetto al bene più importante, la salute. Da parte mia e della Giunta che qui rappresento non posso che esprimerVi i più sentiti ringraziamenti, sentiamo di poter dire che per Bastia Umbra siete un onore e una grande speranza per un futuro migliore.

Il Sindaco Paola Lungarotti e la Giunta