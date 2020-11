Chiama o scrivi in redazione

Covid, muore un altro bastiolo, addolorati per l’ennesimo lutto

“Un altro carissimo bastiolo ci ha lasciati, addolorati per l’ennesimo lutto che colpisce la nostra città esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi familiari, il Sindaco e l’Amministrazione tutta sono vicini con l’affetto e la preghiera. Continuano a essere alti i numeri dei guariti, è vero, purtroppo però ancora il numero dei positivi ci preoccupa, pertanto non abbassiamo l’attenzione, ricordiamoci sempre il distanziamento fisico, no agli assembramenti, uso della mascherina e igiene personale”. Lo comunica il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti.