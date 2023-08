Distruggono due rotatorie, in un incidente stradale a Bastia Umbra, identificati e sanzionati gli autori 📸 [Foto]

Distruggono due rotatorie – Nel corso della mattina di domenica 6 agosto, due conducenti hanno perso il controllo delle loro autovetture, causando danni ingenti alla segnaletica e alle infrastrutture stradali in diversi punti del territorio, tra cui le rotatorie di via Roma, via Gramsci, via Hochberg e via S. Lucia a Bastia Umbra.

Fortunatamente, nessun altro conducente o pedone è stato coinvolto in questi incidenti e i danni si sono limitati alle vetture dei responsabili e alle strutture stradali. Grazie all’analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza urbana e delle telecamere OCR per la lettura delle targhe, la Polizia Locale è riuscita a identificare entrambi i conducenti responsabili.

I fatti

Due episodi distinti quindi, il primo ha riguardato la rotatoria di Via Torgianese. Lì un’auto, provenendo dal quartiere di Cipresso, ha “strappato” via tutta la segnaletica posizionata sulla piccola penisola divisoria della strada che poi porta in via Höchberg.

Più articolato e, per certi versi più spettacolare, è stato il secondo incidente. Il conducente di una Mercedes, che proveniva da via Los Angeles/via Roma (da Santa Maria degli Angeli ndr) all’altezza dello svincolo con via Irlanda ha perso il controllo e ha travolto tutto.

La forza di inerzia dell’auto – evitando chissà come un casottino che è posizionato ai margini della rotatoria – ha spinto la vettura, immaginiamo tra un salto e l’altro, a finire la sua corsa sulla vetrata di un negozio che si affaccia lungo la via. Vetrata, ovvio, da sostituire cui si aggiunge anche la riparazione della soglia stessa della esposizione.

Le indagini, da parte della polizia locale di Bastia Umbra al seguito del maggiore Carla Menghella, sono scattate subito e grazie ai video tape delle telecamere posizionate in zona è stato relativamente facile risalire ai conducenti delle due “bravate”. Per fortuna nessuno si sarebbe fatto male.

I due responsabili sono stati convocati presso gli uffici del Comando della Polizia Locale dove sono stati sanzionati e chiamati a risarcire i danni causati. Il lavoro rapido ed efficace della Polizia Locale ha permesso di risolvere con successo questi casi.

Il Sindaco Paola Lungarotti ha espresso i suoi complimenti alla Comandante Maggiore Carla Menghella e al corpo di Polizia Locale per aver condotto con successo le indagini e individuato i responsabili di questi incidenti. Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di guidare in modo responsabile e consapevole, rivolgendo un appello alla cittadinanza affinché si adotti un comportamento prudente alla guida al fine di evitare episodi simili in futuro.

Un altro fatto di cronaca si è verificato oggi pomeriggio nella intersezione tra via Ettore Majorana e via Roma. La vettura condotta da una giovane, che era appena uscita dall’ufficio, è stata urtata sul fianco da un suv che ha effettuato, a detta della mamma della giovane, una manovra azzardata. Il pesante mezzo avrebbe, infatti, sorpassato e stretto la vettura della giovane lacerando la fiancata. Sono dati che, però, abbiamo raccolto da fonti non ufficiali e che attendono la relativa conferma.