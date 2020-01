E’ morta la mamma del grifone Tinaglia, Bruna Siculi

di Elio Bertoldi

PERUGIA – Grave lutto per l’ex Grifone Claudio Tinaglia: si è spenta, infatti, la madre del giocatore Bruna Siculi vedova Tinaglia. La signora, di 92 anni, abitava a Bastia Umbra dove i funerali si svolgeranno domani martedì nella chiesa di piazza Mazzini alle ore 15. Condoglianze ai familiari ed un abbraccio d’affetto e di stima a Claudio, che ha indossato con onore la maglia biancorossa in C, B ed A, a cavallo degli anni Sessanta (66-68) e Settanta (70-75), oltre ad avere svolto l’attività di allenatore.