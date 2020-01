Ritorno alla vittoria per l’Asalb Pallamano Bastia Umbra

Ritorno alla vittoria per l’Asalb Pallamano Bastia Umbra nell’ottava giornata del girone di andata della serie B maschile girone Toscana-Umbria-Liguria giocata al PalaSir di Santa Maria degli Angeli domenica 12 gennaio alle 18. Con una bella prestazione di tutti i suoi elementi la compagine umbra ha chiuso a proprio favore l’incontro per 27-21.

Primo tempo che vede la squadra bastiola chiudere bene in difesa e ripartire velocemente in attacco portandosi in pochi minuti sul 3-0. Condizione che continua per tutto il primo tempo, all’intervallo il vantaggio dall’Asalb è 15-10.

L’inizio del secondo tempo vede sempre i bastioli difendere molto bene e attaccare con precisione portandosi 18-12 al 10° minuto del secondo tempo e obbligando la squadra avversaria a chiedere il time-out.

Gli umbri rientrano in campo con poca determinazione e forse troppa rilassatezza e questo nella pallamano non è ammissibile, infatti il Grosseto approfitta della situazione e al 17° minuto si avvicina pericolosamente all’Asalb 19-20 costringendo l’allenatore bastiolo a chiedere il time-out che si rivela decisivo perché i locali rientrano in campo concentratissimi e non sbagliano più nulla, grazie anche alle ottime parate del portiere Dionigi e chiudono l’incontro allungando nei minuti finali.

Molto soddisfatto al termine della partita mister Contini: ”Sono soddisfattissimo della prova dei nostri ragazzi perché oltre ad avere ottenuto la vittoria, che per il morale ci serviva proprio, hanno giocato molto uniti aiutandosi a vicenda nei momenti di difficoltà, cosa che è indispensabile per ogni sport di squadra”.

Asalb Bastia Umbra; 23 Antonelli (2), 88 Buccini (3), 80 Cancellotti, 30 Dionigi, 18 Dottorini (1), 99 Giorgi (1), 11 Marini, 1 Ridolfi, 27 Ripi G. (8), Ripi F. (6), 9 Rosi (2), 10 Rustici (1), 8 Serafino, 13 Tosti (3), All. Contini, Dir. Antonelli.

Nel primo pomeriggio la squadra Under 17 dell’Asalb ha affrontato i pari età del Tavarnelle chiudendo sconfitta per 17-36.