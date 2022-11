Bastia Umbra, soddisfazione per la 17esima Expo Tecnocom

Esprimono soddisfazione gli organizzatori di Expo tecnocom, la fiera professionale dedicata al settore dell’horeca e dell’arte bianca, la cui 17esima edizione biennale si è appena conclusa al centro fieristico UmbriaFiere di Bastia Umbra.

“Un grande evento fieristico, unico nel suo genere – ha commentato Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, ente organizzatore della manifestazione – non solo in Umbria ma in tutto il Centro Italia, strategico come luogo di incontro e di confronto per i professionisti del settore della ristorazione e delle attività ricettive. Ho parlato personalmente con gli espositori e ho riscontrato la positività dell’esperienza. C’è stato forse qualche operatore in meno rispetto ad altre edizioni, ma più affari convinti. La data non è stata accolta molto bene, la preferenza espressa riguarda il mese di febbraio quindi ci rivediamo tutti a febbraio 2024”.

Expo tecnocom ha interessato il centro fieristico per quattro giornate coinvolgendo quattro padiglioni, 16mila metri quadrati di esposizione e ospitando 300 stand e 210 espositori. Inoltre, ha proposto un ricco cartellone collaterale di eventi con grandi nomi del mondo della ristorazione e della pasticceria. “Questa edizione, la prima senza le restrizioni post pandemia – ha concluso Amoni –, ci rende molto contenti e devo ringraziare non solo i miei collaboratori, ma le aziende, i partner e tutti coloro che hanno respo possibile la riuscita dell’evento”.