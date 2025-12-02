Bastia Umbra presenta il nuovo PRG per una città sostenibile

Il 3 dicembre alle 21 l’incontro pubblico su rigenerazione urbana e futuro

Il Comune di Bastia Umbra si avvicina alla fase conclusiva del percorso di elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale – parte strutturale, documento che riafferma il ruolo dell’istituzione pubblica nel guidare le trasformazioni urbane con attenzione al bene collettivo, alla qualità degli spazi e alla tutela del territorio. Domani sera, mercoledì 3 dicembre alle ore 21.00, l’Auditorium Sant’Angelo ospiterà un incontro pubblico dedicato alla presentazione delle linee guida del piano. Il Sindaco Erigo Pecci e l’Assessora all’Urbanistica Ramona Furiani, insieme ai progettisti incaricati, illustreranno alla cittadinanza la visione strategica e le scelte urbanistiche che segneranno il futuro della città.

Il nuovo PRG delinea Bastia Umbra come città produttiva, inclusiva e sostenibile, capace di coniugare relazioni sociali, paesaggi e diritti. L’obiettivo è rigenerare i tessuti urbani esistenti, ridurre il consumo di suolo e valorizzare l’ambiente e il sistema produttivo locale. Centrale la promozione di mobilità dolce, infrastrutture verdi e servizi culturali, sociali e sportivi, in una logica di prossimità che rafforza la coesione comunitaria.

La pianificazione non si limita a regolare, ma intende abilitare futuro, generando valore pubblico e identità condivisa. Il documento si conferma strumento culturale e strategico, capace di orientare lo sviluppo urbano verso qualità e sostenibilità.

La cittadinanza è chiamata a partecipare attivamente, riconoscendo nel nuovo PRG un’occasione di crescita collettiva. Bastia Umbra si prepara così a un modello di sviluppo che guarda al domani con responsabilità, equilibrio e visione.

Il percorso di elaborazione ha visto un confronto costante tra amministrazione, tecnici e comunità, con l’obiettivo di costruire un piano che non sia solo norma urbanistica ma progetto di futuro condiviso. La rigenerazione urbana diventa così occasione per ripensare spazi pubblici, quartieri e servizi, restituendo centralità alle persone e alle relazioni.

Il nuovo PRG si pone come cornice entro cui sviluppare politiche di sostenibilità, innovazione e inclusione, con attenzione particolare alla riduzione delle disuguaglianze e alla valorizzazione delle risorse locali. La presentazione di domani sera rappresenta un passaggio decisivo per consolidare un percorso che intende trasformare Bastia Umbra in un laboratorio di qualità urbana e coesione sociale.