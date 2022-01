Chiama o scrivi in redazione

Esplosione nella notte, nessuno sa niente, allarme sui social

Era da poco passata la mezzanotte – almeno stando all’allarme lanciato su Facebook – quando una esplosione, non si sa provocata da cosa, ha tirato giù dal letto di versi cittadini. L’area interessata, ripetiamo sempre stando ai post di Facebook, è quella compresa nel triangolo: Petrignano, Palazzo di Assisi e Bastia Umbra. Qualcuno ha ipotizzato che potesse essere un assalto ad un bancomat – tipo quello avvenuto qualche anno fa a Bastiola di Bastia Umbra.

Ci siamo premurati di sentire subito le forze dell’ordine e di soccorso, ma né Polizia di Stato, né Carabinieri e nemmeno i Vigili del fuoco della città di Assisi, hanno ricevuto segnalazioni di sorta.

Verosimile, quindi, che si tratti di qualche “bombarolo” che ha voluto far saltare in aria l’ultimo super petardo dell’arsenale di fine anno, scegliendo la sera di Pasqua Epifania. Com’è che si dice in questi casi? La mamma dei…