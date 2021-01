Due cestini del parco fatti esplodere nel corso della notte

Due cestini in cemento dell’immondizia sono stati fatti esplodere in via Fratelli Mommi a Bastia Umbra. E’ accaduto nel corso della notte nei giardini pubblici nei pressi dell’area Giontella.

I soliti ignoti – da quanto appreso – hanno inserito all’interno dei cassonetti i botti di capodanno, forse illegali, per poi farli esplodere. I danni come si vede dalle foto sono ingenti.

Uno dei cesti è andato anche a fuoco e qualcosa è saltato in aria. Un cestino costerà intorno ai 500 euro, più i soldi della manodopera per rimetterli in sesto. Tutto intorno è stato distrutto e dei cestini non rimane quasi niente.

Non è la prima volta che accadono simili episodi a Bastia Umbria. Poi di questi tempi, quando si dovrebbe restare chiusi in casa, c’è gente che esce e si diverte a scapito della collettività stremata da un anno che ha messo in ginocchio tutti.

Forse il Comune avrebbe dovuto prendere dei provvedimenti prima, emettendo qualche ordinanza di divieto ai botti. La distruzione dei cestini è un costo che sarà pagato dall’amministrazione comunale, ma non ci vuole molto ad immaginare da dove prenderà soldi.