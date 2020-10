Fila lunghissima di auto al Polo Giontella per tamponi pit stop, gente arrabbiatissima

Una fila lunghissima al Polo Giontella di Bastia Umbra e gente arrabbiatissima. E’ quanto accaduto ieri mattina (anche altri giorni ndr) al presidio della Usl dove da mesi si stanno facendo i tamponi drive-in, pit stop. Tutti convocati alla stessa ora, chi alle 9,30, chi alle 10. A fare i tamponi per la maggior parte bambini che vengono accompagnati dai loro genitori, ma ci sono anche adulti e anziani. Due pattuglie della polizia locale posizionati all’ingresso dell’area commerciale, già dalla Via Roma, che dirigevano il traffico per non creare ingorghi e disagi. Le auto in fila, almeno una trentina, l’ora di punta è stata intorno alle ore 10/11. La gente infuriata per le lunghe ore di attesa.