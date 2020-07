Chiama o scrivi in redazione

Furto nella notte in due negozi del Polo Giontella a Bastia Umbra

Banditi nel corso della notte hanno rubato in due negozi di abbigliamento che si trovano all’interno della galleria commerciale del Polo Giontella a Bastia Umbria. Si tratta della Sanitaria Mirella e l’altro è Sport in Time. I ladri hanno sfondato le porte con un piede di porco e sono entrati. Nel primo hanno rubato 200 euro dal fondo cassa e nel secondo è ancora in fase di quantificazione.

A notare il furto questa mattina una delle titolari. Sul posto i carabinieri della stazione di Bastia Umbra, sotto il coordinamento del tenente colonnello della compagnia comando dei carabinieri di Assisi. Indagini in corso.

La situazione a Bastia sta diventando problematica, nonostante l’arresto di una persona nei giorni scorsi, continuano i furti. L’ultimo era stato la scorsa settimana alla pizzeria Il Giubbino, in pieno centro storico, dove anche qui hanno sfondato la porta e rubato 100 euro dal fondo cassa, altri prima ancora nella zona di Bastia 2.

“L’amministrazione – dicono alcuni residenti stremati – deve fare qualcosa subito qualcosa. Non può più dormirci sopra, questo è un serio problema. Bastia è diventata un disastro. Il comune deve mettere in sicurezza la città con telecamere e illuminazioni dove serve”.