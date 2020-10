Il covid-19 ha fatto un’altra vittima nella città di Bastia Umbra

Il covid-19 ha fatto un’altra vittima nella città di Bastia Umbra. Ha resistito a lungo, ma poi la “brutta bestia” del coronavirus lo ha portato via alla sua famiglia e alla comunità di Bastia Umbra. Ci ha lasciati Gaetano Aniello (Nino). E’ la seconda vittima di Bastia Umbria per colpa del covid-19. Novantuno anni vissuti accanto alla sua famiglia fino all’ultimo respiro. Il professore Aniello era un Carabiniere in pensione e per tanti anni ha fatto servizio alla stazione carabinieri di Bastia Umbra.

“Uomo gentile e molto generoso, una persona per bene, cordiale e affabile”, lo ricorda così chi lo ha conosciuto. Era stato il vicepresidente della Croce Rossa di Bastia il primo anno che è stata costituita. Grande sportivo, è stato presidente della ASD Gymnica Bastia. Proprio l’anno scorso, nel 2019, aveva festeggiato i 60 anni di matrimonio con la moglie Anna che gli è stata sempre accanto. Da questo matrimonio sono nati Floria e Riccardo. Dalla redazione di Bastia Oggi, le più sentite condoglianze alla famiglia.