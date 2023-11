Il pitbull sarà operato, ferita grave quella sulla schiena

I pitbull, noti anche come American Pit Bull Terrier, sono cani di taglia media con una muscolatura molto forte e compatta. Questa razza è originaria dell’America, dove è stata selezionata inizialmente come cane da lavoro e successivamente per i combattimenti.

L’American Pit Bull Terrier deriva dall’Old English Terrier e dall’Old Bulldog, due razze inglesi. Nel 1800, gli “antenati” del Pit Bull venivano utilizzati in Europa come cani da lavoro e successivamente addestrati per combattimenti, un passatempo molto popolare tra gli inglesi dell’epoca.

Nonostante la fama di essere violenti e aggressivi, i pitbull non sono cani violenti o aggressivi per natura. Il loro comportamento dipende molto da come vengono cresciuti ed educati. Hanno un carattere molto forte e dominante verso i loro simili, ma con le persone sono cani molto dolci e fedeli.

È importante notare che, nonostante la percezione comune, nessun cane è violento o aggressivo per natura. Questo vale anche per i pitbull, che sono noti per la loro lealtà e affetto verso i loro proprietari.