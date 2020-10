Chiama o scrivi in redazione

Riparte il Piedibus a Bastia Umbra, dal 12 ottobre 2020

Dopo l’interruzione obbligata del servizio, avvenuta a seguito dell’emergenza Coronavirus, il 12 ottobre 2020 ripartirà il servizio Piedibus, inserito nell’ambito delle attività di “Promozione di stili di vita salutari”.

Il servizio è stato avviato in via sperimentale nel 2009 e visto il positivo riscontro in termini di iscrizioni e richieste da parte dei genitori, negli anni si è cercato di implementarlo, coinvolgendo sia le scuole primarie dell’Istituto Scolastico Don Bosco, sia la Scuola Primaria Umberto Fifi dell’Istituto Comprensivo Bastia 1.

Le linee attive sono sette e vanno snodandosi per le vie della Città di Bastia Umbra, accompagnando più di 170 bambini all’anno, dalle loro case al plesso scolastico di appartenenza e nel loro rientro a casa.

Il servizio verrà organizzato tenendo conto dell’attuale normativa vigente in materia di contrasto al diffondersi del Covid19.

Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire da Lunedì 5 ottobre 2020: la modulistica strutturata per linea, sarà reperibile sul sito ufficiale del Comune di Bastia Umbra alla voce avvisi e debitamente compilata e firmata, andrà rispedita al seguente indirizzo mail elisa.granocchia@comune.bastia.pg.it

Per qualsiasi dubbio o chiarimento nella compilazione della richiesta di iscrizione e/o informazione sul servizio, si potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: 0758018298 – 0758018220