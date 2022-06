Incendio moto a Bastia Umbra, preoccupazione tra i residenti

Una moto, di quelle costosissime, è andata completamente distrutta a causa di un incendio che si è sviluppato in una officina nella zona industriale di Bastia Umbra. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco di Assisi, hanno aggredito l’interno e l’esterno del laboratorio meccanico. Una colonna di fumo nero si è alzata ed era visibile a diverse centinaia di metri. Da quanto si è appreso sul posto, un gruppo di operai di una azienda vicina – dotati di carrello antincendio – hanno avviato le prime procedure per contenere le fiamme.

Tre mezzi dei pompieri

Per fortuna di lì a poco sono arrivati i vigili del fuoco con due pompe e una campagnola. In pochissimo tempo hanno avuto ragione delle fiamme ma, purtroppo, il rogo aveva già fatto i suoi danni.

Sconosciuti i motivi dell’incendio

Nessuna lesione all’immobile che ospita l’0fficina, almeno stano a quando hanno riferito gli specialisti dei pompieri. Il proprietario della moto che è andata a fuoco – per fortuna le altre non sono state coinvolte – sarebbe andato a sporgere denuncia presso i carabinieri di Bastia Umbra. Sul logo dell’incendio anche una pattuglia di ufficiali della polizia locale della città, al seguito del comandante Carla Menghella.