Incidente sul ponte di Bastiola, una donna ferita, tutto bloccato

Una donna è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale avvenuto su ponte di Bastiola, in direzione Bastia Umbra. Il tamponamento tra due auto, all’altezza del semaforo, è accaduto poco prima delle 17,30. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha immediatamente soccorso la donna e la polizia locale di Bastia, al seguito del comandante Carla Menghella, per i rilievi. Una lunga fila si è accumulata nel giro di pochissimi minuti e molte auto sono rimaste incolonnate lungo la via. Le auto sono state subito spostate per far far defluire il traffico. Le condizioni della donna non sarebbero gravi. E’ stata portata all’ospedale di Perugia per accertamenti.