Incidente sulla Torgianese, ferite madre e figlia, sono in ospedale

Incidente sulla Torgianese – Due donne, madre e figlia, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 a Bastia Umbra in via Torgianese. Le due viaggiavano in direzione Torgiano a bordo di una Fiat Punto grigia. Per cause in corso di accertamento, presso la polizia locale della Città al seguito del maggiore, Carla MenghellaCarla Menghella Il Comandante della Polizia municipale di Bastia Umbra, Carla Menghella – laurea in lettere moderne e master in comunicazione pubblica e istituzionale, le due donne sembra siano state tamponate proprio appena entrate nel sottopassaggio della Strada statale 75 “Centrale Umbra” da una Citroen C3 alla cui guida si trovava un uomo.

Il sinistro si è verificato esattamente poco dopo l’innesto di via Monte Vettore con la via Torgianese.

Il contraccolpo è stato piuttosto violento e madre e figlia sono state soccorse dal personale sanitario del 118 che ha provveduto alla stabilizzazione e a portarle in ospedale per controlli.

Sul posto, oltre agli ufficiali della polizia locale, una pattuglia del Radiomobile della compagnia comando dei carabinieri di Assisi. I Militari erano in supporto per la gestione dell’intenso traffico che c’era in quel momento – orario di uscita dal lavoro ndr – su quel tratto di strada.