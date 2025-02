Uomo ubriaco aggredisce medici al pronto soccorso di Perugia

Mattinata movimentata presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Un uomo di 34 anni, di origine algerina, ha aggredito il personale sanitario in evidente stato di ubriachezza, scatenando momenti di tensione. Dopo essere stato calmato e trasferito in caserma dai carabinieri, l’uomo ha continuato a mostrare comportamenti violenti, rendendo necessario il suo ritorno in ospedale per un ricovero nel reparto di Psichiatria. A riportare la notizia è Michele Milletti del Messaggero Umbria.

Durante il trasferimento, il soggetto è riuscito a fuggire, raggiungendo un’area esterna dell’ospedale e scavalcando un parapetto, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti nuovamente i carabinieri, gli agenti del posto fisso di polizia e i vigili del fuoco, che hanno predisposto un materasso gonfiabile per scongiurare il peggio. Dopo alcuni minuti di trattative, il trentenne è stato convinto a desistere e riportato in sicurezza.

Il personale medico ha provveduto a sedarlo e ricoverarlo, mentre i carabinieri hanno proceduto con la denuncia per i reati contestati. Il caso si inserisce in un contesto di crescente tensione presso il pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, con almeno altri tre episodi di aggressione e disordini nelle ultime settimane, spesso legati all’abuso di alcol da parte dei pazienti.

Circa dieci giorni fa, le forze dell’ordine erano intervenute per la presenza di tre persone moleste, anch’esse in stato di ebbrezza. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra il personale sanitario e le autorità locali, che valutano possibili misure per aumentare la sicurezza all’interno della struttura ospedaliera.