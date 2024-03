La morte di Ilaria Bertinelli è dolore atroce per la comunità

La morte di Ilaria Bertinelli – Una giovane donna di 28 anni, Ilaria Bertinelli, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale ad Assisi. Ilaria stava guidando la sua auto, una Opel, quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo e ha finito la sua corsa fuori strada, colpendo violentemente un muretto di recinzione di una carrozzeria lungo la via che collega Bastia a Tordibetto.

Ilaria, originaria di Bastia Umbra, si era trasferita nella vicina frazione di Assisi solo due mesi prima dell’incidente, per vivere con il suo fidanzato. La tragica notte tra venerdì e sabato ha interrotto bruscamente questo sogno. Ilaria stava tornando a casa sotto la pioggia dopo una serata trascorsa in compagnia del fidanzato. In prossimità di una semicurva, la sua auto è andata dritta, colpendo il muretto e finendo la sua corsa in un fosso.

Il fidanzato di Ilaria, che la precedeva con la sua auto, era già arrivato a casa. Quando si è reso conto che Ilaria non arrivava, è tornato indietro, trovandosi di fronte a una scena terribile. Una coppia che viveva nelle vicinanze è stata svegliata dal rumore dell’incidente e ha dato l’allarme, ma per Ilaria non c’era più nulla da fare.

Il personale del 118 arrivato sul posto ha potuto solo constatare il decesso della giovane donna. Nell’impatto, l’auto di Ilaria ha anche colpito un contatore del gas, rendendo necessario l’intervento dei tecnici per verificare la situazione e ripristinare il servizio.

L’ipotesi principale per spiegare l’incidente è un colpo di sonno o una distrazione fatale, dato che non sono state rinvenute tracce di frenata sull’asfalto. I vigili del fuoco, come scrive il Messaggero, sono intervenuti per estrarre Ilaria dalle lamiere dell’auto, mentre i carabinieri di Assisi hanno effettuato i rilievi.

Ilaria, figlia unica, aveva recentemente superato alcuni problemi di salute. Era conosciuta nella comunità locale anche per il suo lavoro come cameriera alla trattoria Da Paccale nel centro di Bastia Umbra. Lavoro che l’aveva occupata nella stagione 2021 – 2022, così come dice Roberto Capocchia, titolare del ristorante. Il funerale si terrà domani mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Marco nel quartiere di XXV Aprile.