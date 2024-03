Erigo Pecci, candidato Centrosinistra, la presentazione il 9 marzo all’Auditorium Sant’Angelo

Il 9 marzo è una data importante per la città di Bastia Umbra. Il vasto campo del centrosinistra ha trovato un accordo su una figura: Erigo Pecci. Questo nome sarà ufficialmente presentato alla città il 9 marzo alle 11, insieme a tutta la coalizione, composta da sette entità tra partiti e liste civiche. Il loro slogan è “Passione e competenza, un nuovo futuro per Bastia”.

Il nome di Pecci è stato proposto dalle liste civiche e successivamente approvato anche dal Partito Democratico, non senza qualche malumore e ostacolo da parte dei 5 Stelle. Pecci, un imprenditore di 56 anni, ex assessore, ex segretario dei dem e ex presidente dell’Ente Palio, ha ricevuto l’approvazione dalla coalizione progressista e poi anche dal Partito Democratico all’inizio di febbraio.

Il nome è stato poi riproposto alla coalizione per essere definitivamente incoronato. Solo una settimana fa, il coordinatore dei pentastellati, Thomas De Luca, dopo i rumor che davano per certa l’incoronazione, aveva spiegato che al netto della stima e del gradimento era ancora in corso “il percorso di verifica dei requisiti e della compatibilità politica della proposta di candidatura di Erigo Pecci avanzata dal Partito democratico”.

Ora, si attende l’ufficialità, con una conferenza stampa convocata alle 11 del 9 marzo all’auditorium di Sant’Angelo. Pecci potrebbe essere il terzo nome, dopo quelli di Matteo Santoni per Alternativa popolare e del sindaco uscente Paola Lungarotti, la cui maggioranza si è però spaccata.

Si attende, infatti, la riunione dei vertici regionali del Cdx per capire quale sarà il nome che si poterò dietro tutti i logo dei partiti. Altro nome è quello di Catia degli Esposti che, a quanto si dice, vorrebbe presentarsi anche “ieri” per la poltrona di sindaco. Una fase, quindi, ancora in evoluzione.

Al Sant’Angelo sono attesi i grossi nomi regionali, e non solo, del Campo largo, ma anche quello della Sindaca di Assisi, Stefania Proietti. Sarà presente anche la candidata di Perugia, Vittoria Ferdinandi.

Erigo Pecci, infine, inaugurerà la sua sede elettorale, con tanto si spazio dedicato alla stampa e wi fi libera, vi mostriamo una immagine in anteprima.