Leonardo ricoverato in Ecuador per aneurisma cerebrale, l’appello del padre

“Mio figlio Leonardo è stato vittima di un aneurisma cerebrale. Si trova attualmente in terapia intensiva e sta lottando per vivere. È ricoverato all’Ospedale Metropolitano di Quito”. Niccolò Giannotti, da Bastia Umbra, in provincia di Perugia, ha lanciato un appello sulla piattaforma GoFundMe che ha raccolto subito centinaia di adesioni.

“Essendo residente in Ecuador – spiega – Leonardo non può avere copertura del nostro Servizio Sanitario, benché sia cittadino italiano con passaporto. Non dispongo della somma necessaria all’ospedalizzazione e per le cure successive”.

“Nella mia vita – scrive – non ho mai chiesto aiuto a nessuno, per una volta, con quel che resta del mio cuore, chiedo aiuto a voi e alla vostra umanità. Non fatelo per me, fatelo per lui! Qualunque contributo sarà prezioso”. La campagna ha superato i 7.600 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/ydkf7- save-leonardo