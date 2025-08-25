Maltempo ferma il concerto di Rossella Ferrari a Costano

Annullato il concerto di Rossella Ferrari e i Casanova del 24 agosto, i chiarimenti del comitato organizzatore

Il comitato organizzatore della Sagra della Porchetta, insieme al presidente Simone Bordichini e al gruppo giovanile, comunica che il concerto di Rossella Ferrari e i Casanova, previsto per la serata di ieri (24 agosto) a Costano, è stato definitivamente annullato a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Nonostante un temporaneo miglioramento del meteo, la forte pioggia caduta in precedenza aveva reso impraticabile l’area destinata allo spettacolo. Il palco e la pista da ballo erano rimasti bagnati e scivolosi, con rischi significativi sia per gli artisti sia per il pubblico. Inoltre, gli strumenti e le attrezzature tecniche necessitavano di un’adeguata protezione, richiedendo tempi di intervento non compatibili con il regolare svolgimento della serata.

La decisione, assunta dopo un’attenta valutazione con l’artista e la sua band, è stata dettata da criteri di sicurezza e responsabilità. Proseguire lo spettacolo avrebbe comportato ulteriori ritardi e, soprattutto, potenziali pericoli per le persone, gli operatori tecnici, le strutture e gli impianti elettrici.

Il presidente e i responsabili della manifestazione hanno sottolineato che, seppur impopolari, alcune scelte risultano necessarie quando in gioco vi è la tutela della collettività e la qualità dell’evento stesso. L’agibilità parziale delle aree non permetteva infatti di garantire una serata serena e sicura.

Rossella Ferrari e il suo gruppo hanno condiviso con gli organizzatori questa valutazione, evidenziando come la situazione non consentisse di offrire al pubblico la consueta qualità delle loro esibizioni.

Il comitato desidera ringraziare calorosamente il pubblico per la comprensione e il sostegno dimostrato. La priorità resta quella di proporre eventi che uniscano convivialità, musica e tradizione, sempre nel rispetto della sicurezza di tutti.