Paola Lungarotti, la campanella con emozione e aspettative

Con il suono della prima campanella, si apre ufficialmente il nuovo anno scolastico 2024-2025 nelle scuole di Bastia Umbra. Questo evento annuale, che segna l’inizio delle lezioni, è accompagnato da un misto di emozioni e aspettative, che coinvolgono studenti, docenti e famiglie. La riapertura delle scuole rappresenta un momento di grande significato per tutta la comunità educativa, che vive intensamente il ritorno in aula. Sono le parole della ex preside, professoressa Paola Lungarotti.

Le istituzioni scolastiche del comune hanno preparato con attenzione l’inizio dell’anno accademico, portando avanti significativi lavori di efficientamento e messa in sicurezza degli edifici. Gli investimenti effettuati hanno mirato a modernizzare le strutture e a migliorarne la funzionalità, rispondendo alle esigenze di una didattica moderna e sicura.

Nel corso degli anni – scrive la ex sindaco sul suo profilo Facebook – gli studenti, le famiglie e il personale scolastico hanno affrontato numerosi sacrifici, che ora si traducono in una maggiore efficienza delle scuole. Quest’anno, particolare attenzione è rivolta alle scuole primarie di Ospedalicchio e Costano, che vedranno interventi di miglioramento delle loro strutture. Inoltre, la palestra della Scuola Media di Bastia Umbra è attualmente in fase di ristrutturazione, un progetto atteso da tempo che contribuirà a fornire agli studenti spazi adeguati per le attività fisiche e sportive.

Il processo di costruzione e ristrutturazione delle scuole è un lavoro continuo che richiede tempo e dedizione. Tuttavia, l’impegno per garantire ambienti di apprendimento adeguati è costante e volto a migliorare le condizioni di studio e di vita degli studenti. La comunità scolastica si è impegnata a creare contesti educativi dove è possibile crescere e convivere serenamente.

L’approccio educativo desiderato è ben rappresentato dalle parole del filosofo Karl Popper, che auspicava una scuola in cui gli studenti potessero apprendere senza annoiarsi, essere stimolati a porsi domande e discuterle, e studiare con l’obiettivo di acquisire conoscenze reali, piuttosto che semplicemente superare esami.

Con questi presupposti, si augura a tutti gli studenti e alle studentesse di Bastia Umbra un anno scolastico ricco di successi e soddisfazioni. Il nuovo anno accademico è appena iniziato, e con esso si apre una nuova opportunità per apprendere, crescere e affrontare nuove sfide.

Buon Anno Scolastico 2024-2025 a tutti!