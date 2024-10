Operaio 24enne ferito gravemente in un molino a Bastia Umbra

Operaio 24enne ferito gravemente – Grave incidente sul lavoro ieri mattina a Bastia Umbra. Un operaio di 24 anni ha subito gravi ferite e fratture dopo che una gamba è rimasta incastrata in un macchinario all’interno di un molino. Il giovane, impegnato in attività lavorative all’interno di un silos dell’azienda, è riuscito a liberarsi e a chiamare i soccorsi, nonostante le ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle autorità competenti, l’incidente è avvenuto improvvisamente mentre il ragazzo stava operando all’interno di un silos per la molitura ad Ospedalicchio, frazione di Bastia Umbra. Per cause ancora da accertare, l’operaio è caduto e la sua gamba è stata risucchiata da un macchinario, che ha gravemente lesionato l’arto.

Malgrado la gravità dell’incidente, il ventiquattrenne ha mantenuto lucidità, riuscendo a liberarsi parzialmente dal macchinario e a contattare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, inviati dall’ospedale di Assisi, insieme agli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Assisi, che hanno avviato le indagini per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente.

I sanitari del 118 hanno immediatamente stabilizzato le condizioni dell’operaio, prima di trasferirlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il ragazzo, seppur dolorante, era cosciente al momento del trasporto. Una volta giunto in ospedale, i medici hanno eseguito tutti i controlli diagnostici necessari e fornito le cure immediate per stabilizzare ulteriormente la sua condizione.

Le indagini preliminari, scrive Maurizio Baglioni, su La Nazione, sull’accaduto sono ora in corso. Oltre agli agenti della Polizia di Stato, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Psal) dell’Asl 1, incaricati di effettuare le verifiche previste in casi di infortunio sul lavoro. L’obiettivo degli accertamenti è chiarire se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza e prevenzione previste per evitare incidenti di questo genere.

L’operaio è stato poi ricoverato in un reparto specialistico dell’ospedale per il trattamento delle gravi lesioni riportate alla gamba. Secondo i medici, le sue condizioni, pur serie, sono stabili e non risultano attualmente complicazioni tali da mettere in pericolo la sua vita. La prognosi stimata è di circa trenta giorni per la guarigione, durante i quali il giovane dovrà affrontare un percorso di recupero per riprendere la funzionalità della gamba.