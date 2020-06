Altro furto durante la notte a Bastia 2, abitanti stremati, è il “The Bronx”

il direttore

Marcello Migliosi

n altro furto, l’ennesimo, in un quartiere – Bastia 2 – che doveva essere uno dei più “ambiti” della Città e che, invece, sta diventando sempre più scenario che somiglia ad una realtà suburbana di una grande metropoli. In realtà, però, è “solo” Bastia Umbra. Questa notte i ladri hanno fatto “visita” ad un altro negozio – volutamente, per discrezione e rispetto, omettiamo il nome dell’esercizio commerciale -, anche questo siutato in via Gramsci.

«Luci, illuminazione sì, ma io punterei più sui controlli, soprattutto di notte, o veri e propri posti di blocco di polizia e carabinieri…altrimenti non ci resta che fare ronde», una delle abitanti della zona – che vive proprio su via Gramsci – è stremata, “non si vive più“», dice e stiamo aspettando che qualcuno faccia qualche cosa di concreto.

«Via Gramsci è diventato il “The Bronx” di Bastia Umbra – scrive un’altra abitante della zona sul suo profilo Facebook –, anche questa notte un altro furto. Questi poveri commercianti sono stati veramente abbandonati?? Ma i controlli notturni dove stanno? Qui ci vogliono pattuglie la notte, che stazionino costantemente, le telecamere e perché no anche le ronde per dare il ben servito a questi “personaggi”».

I negozianti vittime delle scorrerie notturne di vandali e ladri invocano aiuto immediato e hanno ragione a chiederlo, negli ultimi anni la situazione è andata via via peggiorando fino a diventare un fenomeno molto preoccupante. La frequenza con la quale i malviventi colpiscono in questa parte della città è inquietante, rende insicure le vie, le strade, i vicoli e la stessa strada principale di via Gramsci, di fatto la circonvallazione della Città.

Una delle ragioni – oltre quelle descritte da chi ci vive e ci abita – è che nei pressi scorre la Strada Statale 75 “Centrale Umbra“, che può, certo, rappresentare una via di fuga per i criminali.