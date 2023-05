Sparge sale dietro porta dello Spoleto Calcio, spintonato anziano

Un uomo sugli 77 anni, tifoso del Bastia calcio, è stato aggredito mentre cercava di entrare nel campo dello Spoleto Calcio, durante la partita con la squadra bastiola che si è giocata domenica al Comunale “Giancarlo Mercatelli”. L’episodio è al quanto singolare! Il 77enne, da quanto appreso ma è tutto da verificare, voleva gettare del sale o una monetina lungo la rete dello Spoleto. Una persona lo avrebbe spinto, ma l’anziano è caduto a terra battendo la testa. E’ stato subito soccorso dai sanitari del 118 che hanno provveduto a portarlo in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Nelle prossime ore dovrebbe essere dimesso. Sulla vicenda indaga la polizia di Spoleto al seguito della dirigente Antonella Fuga Paglialunga. Per la cronaca la partita è terminata in pareggio 1-1.

Non basta il vantaggio bastiolo arrivato all’ottavo del secondo tempo supplementare con l’argentino Sedran a far approdare il Bastia Calcio 1924 alla finalissima di domenica prossima. Infatti allo scadere del secondo tempo supplementare lo Spoleto agguanta il pari con Paganelli e permette agli spoletini di passare il turno, in virtù della migliore posizione in classifica dopo il termine del campionato. Domenica Tavernelle – Spoleto chi vince approda in Eccellenza.