PD un partito sull’orlo di una crisi di nervi!!!

PD un partito sull’orlo – Come al solito il PD di Bastia, si ritiene depositario della “verità” peccato che non viene seguito più neanche dal proprio elettorato. Il comunicato emesso a seguito dell’incontro organizzato presso il Centro Sociale di Costano, contiene i soliti strumentali e sterili attacchi e lamentele gratuite, (sempre e solo quelle) e ciliegina sulla torta, non mancano neanche i suggerimenti che i “magnifici 7” (sei organizzatori ed un simpatizzante passato per caso a salutare) vogliono darci gratuitamente.

I contributi e le idee sono sempre bene accetti, se costruttivi e propositivi, ma non si può tacere sulla disonestà di chi dimentica di elencare le cose che, per quanto possibile, la nostra amministrazione ha realizzato e programmato per la popolosa frazione Costano come: la ristrutturazione della scuola dell’infanzia, il rifacimento dei marciapiedi di Viale della Rimembranza e realizzazione della nuova area giochi e ristrutturazione della chiesa del cimitero di Costano.

Certo, si può fare di più, ma qualcosa è più del nulla, a tale proposito anche per il futuro prevediamo interventi di miglioramento per la frazione come: la ristrutturazione dell’ ex mattatoio, di cui è già stato approvato il progetto, proprio perché abbiamo a cuore l’intero territorio comunale e non solo alcune parti.

Visto che i maestri illuminati della politica del PD, molto generosamente ci suggeriscono consigli, ci permettiamo di dargliene uno anche noi: cerchino di recuperare la partecipazione degli elettori (almeno dei propri) in modo da raccogliere veramente le necessità di chi abita una frazione altrimenti a poco contano i suggerimenti di chi la realtà del territorio la vuole raccontare ma non la vive.

Per concludere, tutti abbiamo bisogno di programmare e concertare insieme il futuro della nostra città e del suo territorio e stiamo lavorando assiduamente per questo obbiettivo, voi maestri del PD, potete solo ricordarci o meglio insegnarci, come funzionano i giochi di potere e poltrone a voi tanto care in cinquanta anni di egemonia e predominio sulla città.