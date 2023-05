Fratelli d’Italia e centrodestra inadeguati a governare Bastia

I contenuti del recente comunicato di Fratelli d’Italia, in cui si attaccava il Partito Democratico di Bastia per l’iniziativa pubblica organizzata nella frazione di Costano, manifestano a parole quello che si sta delineando plasticamente agli occhi dei cittadini di Bastia, e cioè che Fratelli d’Italia e la compagine di centrodestra sono del tutto inadeguati a governare la nostra città.

Lo sono a nostro avviso per varie ragioni, in primis per il modo in cui considerano l’esercizio democratico: prendendosi gioco delle minoranze che organizzano (a differenza loro) iniziative politiche di partito sul territorio, denigrando di riflesso e facendosi beffa di tutti quei cittadini che a tali iniziative partecipano e che evidentemente non la pensano come loro.

Se a questa “arroganza” fosse corrisposta una capacità amministrativa tangibile, ce ne saremmo fatti anche una ragione, ma la cosa che colpisce è che questa “arroganza” risiede in chi ha profonde responsabilità sullo stato di impoverimento in cui versa la nostra città.

E qui veniamo alla seconda ragione che esprimiamo: Fratelli d’Italia e la compagine di centrodestra sono inadeguati a governare la nostra città soprattutto per l’inconcludenza amministrativa dimostrata in questi anni, ed in particolare in questo ultimo mandato in cui praticamente mezza giunta comunale è in mano agli esponenti locali del partito di Giorgia Meloni.

Giusto per rinfrescare la memoria alla cittadinanza, riportiamo di seguito i più rilevanti temi ed occasioni che hanno manifestato questa inconcludenza ed incapacità amministrativa :

Scuole

Scuola di XXV Aprile

Aperta a settembre 2019. Dopo 4 anni ancora le aree esterne risultano impraticabili ed inaccessibili.

Scuole di Bastiola e Cipresso

Chiuse dall’estate 2019, dopo più di 4 anni non vi è ancora una prospettiva di riutilizzo dei beni pubblici, che risultano ad oggi abbandonati.

Impianto Fotovoltaico della Scuola di XXV Aprile

Ultimato a settembre 2019. Dopo 4 anni ancora non è entrato in funzione. Si stimano in questo periodo mancati risparmi per Euro 50.000,00.

Scuola Media Colomba Antonietti

Redatto un progetto per la ristrutturazione della scuola dal valore di più di 8 milioni di Euro, senza alcuna prospettiva sui tempi e modalità di realizzazione, reperimento delle risorse necessarie, modalità di mantenimento della continuità didattica, etc.

Strutture Sportive

Palestra delle Scuole Medie

Chiusa dal 2016, da più di 7 anni risulta inutilizzabile per l’attività fisica degli studenti della scuola.

Palazzetto dello Sport di Viale Giontella

In attesa di ristrutturazione, attualmente l’accesso e lo svolgimento delle attività sono contingentate a poche persone tra atleti, accompagnatori, giudici-arbitri.

Palestra Scuola Media XXV Aprile

Cantiere fermo da almeno un anno. Al momento non vi è alcuna prospettiva sull’ultimazione dei lavori e conseguente apertura della struttura.

Pressostruttura di San Lorenzo

Realizzata con ritardo, l’utilizzo risulta essere limitato per mancanza di personale a presidio e gestione degli spazi.

Aree ed Edifici Pubblici del Centro Urbano

Area Franchi

Social Housing incompiuto. Dopo anni ancora non vi è alcuna prospettiva sui tempi e modalità di ultimazione e di assegnazione degli alloggi.

Il Parco Fluviale lungo il Chiascio sbandierato in campagna elettorale resta una promessa sulla carta. Ad oggi l’area è una grande incompiuta.

Area Ex – Mattatoio

Area e bene pubblico in abbandono da anni. Portata avanti in due accasioni la convenzione con un privato che non ha sortito alcun risultato in termini di riqualificazione. Si sarebbe potuto sviluppare negli anni uno studio di fattibilità per un nuovo centro civico-culturale con recupero della Piazza, da candidare poi con i fondi PNRR.

Ex Clinica Pelliccioli

Annunciato il recupero durante la campagna elettorale del 2019. Dopo più di 4 anni ancora non vi è alcuna prospettiva sui tempi e modalità di realizzazione.

Progetti PNRR

Piazza Mazzini, Piazza Cavour e Via Roma

Progetti redatti senza il coinvolgimento della cittadinanza e del consiglio comunale. Coinvolgimento solo a giochi fatti per presentare l’esito delle decisioni deliberate dalla Giunta.

Ad oggi non vi è alcuna prospettiva e chiarezza sui tempi, sugli interventi che verranno effettivamente realizzati, sulla gestione delle fasi dei cantieri, sul mantenimento del Mercato Settimanale, sugli sgravi fiscali e contributi per il commercio, sulle modalità di svolgimento del Palio de San Michele durante i cantieri, etc.

Aree ludico-sportive

San Bartolo

Campo sportivo abbandonato da anni, lasciato all’utilizzo pubblico con il fondo disastrato e senza che vi siano né le porte da calcio né le reti di protezione per il pallone.

Ospedalicchio

Campo sportivo adibito per un periodo a canile abusivo.

Opere viarie e stradali

Sottopasso di Via Firenze

Annunciato durante la campagna elettorale del 2014, dopo più di 9 anni ancora non vi è alcuna prospettiva sui tempi e modalità di realizzazione.

Sovrappasso di Ospedalicchio

Annunciato durante la campagna elettorale del 2019, dopo più di 4 anni ancora non vi è alcuna prospettiva sui tempi e modalità di realizzazione.

Sottopasso di Via San Rocco

Illuminazione del percorso ciclo-pedonale non funzionante da almeno un anno. Ad oggi non vi è alcuna prospettiva sui tempi e modalità di ripristino.

Manutenzioni strade

Interventi tardivi che interessano una minima parte del complesso stradale del territorio comunale.

Parco Acquatico

Annunciato nelle campagne elettorali del 2014 e 2019.

Nella primavera del 2021 con una conferenza stampa in pompa magna si annunciava l’imminente avvio dei lavori, ad oggi dopo più di 2 anni ancora non vi è alcuna prospettiva sui tempi di realizzazione e conseguente apertura al pubblico.

Eventi e Promozione del territorio

Natale a Bastia

Durante la crisi energetica e le limitazioni alla pubblica illuminazione spesi 55 mila euro per gli eventi natalizi, di cui 24 mila euro per i videomapping nelle Piazze di Bastia ed Ospedalicchio.

Sito e App Visitbastia

100 mila Euro di investimento pubblico a fronte di un ritorno per il comparto turistico commerciale del tutto ignoto.

Come Partito Democratico eviteremo di perdere tempo e di entrare in inutili polemiche con chi negli anni si è dimostrato inadeguato a guidare ed amministrare la nostra città.

Continueremo pertanto ad organizzare iniziative sul territorio, al fine di informare la cittadinanza sull’inadeguatezza dell’attuale amministrazione ed in particolare di Fratelli d’Italia, e parallelamente, costruire una proposta alternativa al centrodestra, con il coinvolgimento dei cittadini, delle forze produttive, delle associazioni e di tutti coloro i quali vorranno offrire un contributo a cambiare in meglio la nostra città, dopo anni di disastri amministrativi e continui giochini di potere del centrodestra.

Segreteria PD Bastia Umbra

Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra